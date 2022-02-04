Тренер «Фиорентины»: «Не чувствую, что Влахович меня предал»

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился своими чувствами после перехода своего подопечного Душана Влаховича в туринский «Ювентус».

«Я всегда говорил, что был посторонним в ситуации, которая происходила уже давно. Всё, что я могу сделать – это заменить его двумя прекрасными парнями. Я не чувствую, что Влахович предал меня», – заявил Итальяно на пресс-конференции.

Отметим, что трансфер Душана Влаховича стоил туринскому «Ювентусу» 81,60 миллионов евро. Сербский нападающий стал четвёртым самым дорогим игроком в истории клуба после Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Маттайса де Лихта.