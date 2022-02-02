Кокорина не исключили из заявки «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А

Руководство «Фиорентины» решило не спешить с исключением нападающего Александра Кокорина из заявки команды на вторую половину сезона Серии А. «Фиалки» должны были подать обновленную сводку после зимнего трансферного окна и оставили проблемного россиянина в списке 25 футболистов, разузнала местная пресса.

Подобная информация появилась на страницах портала Fiorentina News. При этом, клуб продолжает активную работу над уходом игрока. Ранее стороны пытались договориться о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию, но боссы «Фиорентины» решили, что еще есть шанс продать футболиста, пока открыто окно регистраций в других странах Европы. В частности, они надеются получить предложения из России и Турции.