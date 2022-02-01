Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел разрушить наш клуб»

01 Февраля 2022 • 21:50 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо откровенно высказался в адрес новичка «Ювентуса» Душана Влаховича и его агентов. Досталось также и болельщикам.

- Я очень разочарован критикой в мой адрес. Обвинения в мой адрес в последние дни были недопустимыми, - заявил Комиссо клубному сайту.

Президент также рассказал о переговорах с Влаховичем в ноябре. Изначально была договоренность о новом контракте с зарплатой игрока в размере 4 млн евро в год «чистыми», но на следующий день Влахович с ним даже не поздоровался, а его агенты потребовали удвоить зарплату, а также получить 10% от прав на игрока и эксклюзивный выбор его следующего клуба.

- Влахович хотел остаться у нас до конца контракта и разрушить «Фиорентину», - добавил Комиссо.

В итоге «фиалки» выручили 75 млн евро за игрока, плюс бонусы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович Рокко Комиссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
01 Февраля 2022 в 22:29
- Душан, смотри, когда перейдешь в мой любимый клуб, то я полью тебя немного грязью, чтобы фанатов немного успокоить.
- Окей босс, че там, вы уже договорились с Юве о цене?
- О да, мой мальчик, шикарные бабки поимеем, спасибо что так расцвел!
- Не за что, босс. Рад был помочь вам и клубу.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
21:50 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел разрушить наш клуб» 1
20:26 · Италия. Серия А
Газон «Сан-Сиро» подкрасят
19:49 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» устроят акции протеста против руководства
18:56 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ромы» подтвердило, что у «Челси» есть право первоочередного выкупа Абрахама
18:44 · Италия. Серия А
«Интер» и Перишич: расстояние остаётся
17:44 · Италия. Серия А
Перотти подтвердил, что присоединится к «Салернитане»
17:37 · Италия. Серия А
В Италии сделали прогноз касательно будущего Кокорина
17:16 · Италия. Серия А
Президент Серии А подал в отставку 2
16:11 · Англия. Премьер-лига
Ботман подтвердил интерес «Милана» и «Ньюкасла»
16:10 · Италия. Серия А
Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут» 1
15:42 · Италия. Серия А
Сарри разгневан руководством «Лацио»
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Рома», Джака, Мэйтленд-Найлс: формула трансфера от римлян слухи
15:27 · Италия. Серия А
«Барселона» расторгнет контракт с Дембеле, переговоры начнутся в ближайшие дни
15:13 · Италия. Серия А
Аллегри требует Дзаньоло 1 слухи
14:56 · Италия. Серия А
«Наполи» попробует удержать Кулибали и Фабиана Руиса
Все новости
Рекомендуем