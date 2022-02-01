Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел разрушить наш клуб»

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо откровенно высказался в адрес новичка «Ювентуса» Душана Влаховича и его агентов. Досталось также и болельщикам.

- Я очень разочарован критикой в мой адрес. Обвинения в мой адрес в последние дни были недопустимыми, - заявил Комиссо клубному сайту.

Президент также рассказал о переговорах с Влаховичем в ноябре. Изначально была договоренность о новом контракте с зарплатой игрока в размере 4 млн евро в год «чистыми», но на следующий день Влахович с ним даже не поздоровался, а его агенты потребовали удвоить зарплату, а также получить 10% от прав на игрока и эксклюзивный выбор его следующего клуба.

- Влахович хотел остаться у нас до конца контракта и разрушить «Фиорентину», - добавил Комиссо.

В итоге «фиалки» выручили 75 млн евро за игрока, плюс бонусы.