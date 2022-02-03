Сарри готов покинуть «Лацио» из-за недовольства трансферной политикой клуба

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри вскоре может покинуть клуб, специалист недоволен тем, как действовало руководство «орлов» во время трансферного окна. По сути, Сарри просто поставили перед фактом покупки некоторых игроков, совершенно не советуясь с ним. Так трактует ситуацию Football Italia.

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре действует в автономном ключе - так, приобретение Жовани Кабрала стало полной неожиданностью для Маурицио и его помощников. Им даже пришлось поискать видео в Youtube для того, чтобы понять, что он может и как действует.

При этом в «Лацио» работой Сарри вполне довольны и даже помышляют предложить ему продление контракта до 2025 года. Но сейчас эта тема отложена, более того - Сарри настаивает на уходе Таре, считая, что тот мешает ему работать. В противном случае, если Таре не будет разжалован, Сарри грозится уйти сам.

Он работает с «Лацио» с лета прошлого года, ранее Сарри, который считается приверженцем атакующего футбола, работал с такими клубами, как «Наполи» и «Ювентус».