Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри готов покинуть «Лацио» из-за недовольства трансферной политикой клуба

03 Февраля 2022 • 05:09 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
2.35 3.55 2.90
05.02 22:45

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри вскоре может покинуть клуб, специалист недоволен тем, как действовало руководство «орлов» во время трансферного окна. По сути, Сарри просто поставили перед фактом покупки некоторых игроков, совершенно не советуясь с ним. Так трактует ситуацию Football Italia.

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре действует в автономном ключе - так, приобретение Жовани Кабрала стало полной неожиданностью для Маурицио и его помощников. Им даже пришлось поискать видео в Youtube для того, чтобы понять, что он может и как действует.

При этом в «Лацио» работой Сарри вполне довольны и даже помышляют предложить ему продление контракта до 2025 года. Но сейчас эта тема отложена, более того - Сарри настаивает на уходе Таре, считая, что тот мешает ему работать. В противном случае, если Таре не будет разжалован, Сарри грозится уйти сам.

Он работает с «Лацио» с лета прошлого года, ранее Сарри, который считается приверженцем атакующего футбола, работал с такими клубами, как «Наполи» и «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
05:31 · Италия. Серия А
«Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Дзаньоло
05:09 · Италия. Серия А
Сарри готов покинуть «Лацио» из-за недовольства трансферной политикой клуба
02 Февраля
23:36 · Италия. Серия А
Кокорина не исключили из заявки «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А
23:28 · Италия. Серия А
«Милан» уже определился с трансферными целями на лето слухи
22:56 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Я был невероятен, поэтому мне дали «Золотой мяч» 7
22:36 · Италия. Серия А
Дибала может оказаться летом в «Барселоне»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Смолов потратили по полмиллиона на инвентарь в игре CS:GO
19:34 · Италия. Серия А
​Игрока «Лацио» ограбили средь бела дня в Риме, угрожая пистолетом
19:20 · Италия. Серия А
​Дибала может перейти в «Барселону» летом слухи
17:47 · Италия. Серия А
Ремзи рассказал о переходе в «Рейнджерс»
17:29 · Италия. Серия А
«Интер» контактировал с «Сассуоло» по Фраттези
17:11 · Италия. Серия А
Мотта – лучший тренер Серии А в январе
16:48 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Хандановичем и Перишичем
14:58 · Италия. Серия А
Судья матча «Милан» – «Специя» рассказал о том, как его утешал после игры Ибрагимович
14:51 · Италия. Серия А
Бремер продлил контракт с «Торино»
Все новости
Рекомендуем