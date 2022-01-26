Гулам близок к «Лацио»

Фаузи Гулам, у которого через полгода заканчивается контракт с «Наполи», может не дожидаться статуса свободного агента и уже в ближайшее время перейти в «Лацио».

По информации Tuttomercatoweb, «орлы» близки к тому, чтобы выплатить определённо незначительную сумму компенсации и пополнить свои ряди 30-летним алжирцем.

Таким образом, Маурицио Сарри хочет прибавить опыта и глубины позиции левого латераля.

Фаузи Гулам не является основным игроком «Наполи». Он четверть сезона лечил травму, из-за чего Марио Руй завоевал доверие Лучано Спалетти. В текущем сезоне алжирец выходил в старте лишь трижды, в основном получая игровое время на последних минутах.