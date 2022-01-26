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Чемпионат Италии. Серия А

Гулам близок к «Лацио»

26 Января 2022 • 22:55 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Фаузи Гулам, у которого через полгода заканчивается контракт с «Наполи», может не дожидаться статуса свободного агента и уже в ближайшее время перейти в «Лацио».

По информации  Tuttomercatoweb, «орлы» близки к тому, чтобы выплатить определённо незначительную сумму компенсации и пополнить свои ряди 30-летним алжирцем. 

Таким образом, Маурицио Сарри хочет прибавить опыта и глубины позиции левого латераля.

Фаузи Гулам не является основным игроком «Наполи». Он четверть сезона лечил травму, из-за чего Марио Руй завоевал доверие Лучано Спалетти. В текущем сезоне алжирец  выходил в старте лишь трижды, в основном получая игровое время на последних минутах.

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Лацио Наполи Фаузи Гулам трансферы футбола - зима 2022
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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