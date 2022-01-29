«Лацио» по-прежнему заинтересован в Миранчуке

Российский полузащитник Алексей Миранчук может сменить клуб в самое ближайшее время - им активно интересуется «Лацио», наставник которого, Маурицио Сарри, высоко ценит игрока. Это подтверждают и публикации итальянских репортеров - в частности, Джулио Кардоне.

- Миранчук - по-прежнему реальная опция для «Лацио». Его очень хочет видеть в стане команды Сарри, - пишет репортер, слова которого приводит Solola Lazio.

Сейчас Миранчук выступает в составе «Аталанты», в которую он перебрался в сентябре 2020 года. Его соглашение рассчитано до 2024 года, а приложение Transfermarkt выдает примерную стоимость игрока - 11 миллионов евро.