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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» по-прежнему заинтересован в Миранчуке

29 Января 2022 • 00:57 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Российский полузащитник Алексей Миранчук может сменить клуб в самое ближайшее время - им активно интересуется «Лацио», наставник которого, Маурицио Сарри, высоко ценит игрока. Это подтверждают и публикации итальянских репортеров - в частности, Джулио Кардоне.

- Миранчук - по-прежнему реальная опция для «Лацио». Его очень хочет видеть в стане команды Сарри, - пишет репортер, слова которого приводит Solola Lazio.

Сейчас Миранчук выступает в составе «Аталанты», в которую он перебрался в сентябре 2020 года. Его соглашение рассчитано до 2024 года, а приложение Transfermarkt выдает примерную стоимость игрока - 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Алексей Миранчук
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