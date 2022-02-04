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Чемпионат Италии. Серия А

Пульгар продолжит карьеру в «Галатасарае»

04 Февраля 2022 • 00:41 Комментировать
Фиорентина
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Лацио
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05.02 22:45

Итальянская «Фиорентина» отдала в аренду турецкому «Галатасараю» своего защитника - 28-летнего Эрика Пульгара. Он выступал за «Фиорентину» с 2019 года, перейдя в стан «фиалок» из «Болоньи». Однако в последнее время 28-летний чилиец перестал регулярно попадать в состав (лишь шесть матчей в текущем сезоне), вследствие чего руководство решило отправить его в аренду в теплую Турцию.

Условия соглашения с «Галатасараем» в «Твиттере» итальянского клуба, к сожалению, не приводятся. Но известно то, что нынешнее соглашение Пульгара с «Фиорентиной» истекает в июне 2023 года, а его стоимость по Transfermarkt составляет 8 с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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