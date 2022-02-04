Пульгар продолжит карьеру в «Галатасарае»

Итальянская «Фиорентина» отдала в аренду турецкому «Галатасараю» своего защитника - 28-летнего Эрика Пульгара. Он выступал за «Фиорентину» с 2019 года, перейдя в стан «фиалок» из «Болоньи». Однако в последнее время 28-летний чилиец перестал регулярно попадать в состав (лишь шесть матчей в текущем сезоне), вследствие чего руководство решило отправить его в аренду в теплую Турцию.

Условия соглашения с «Галатасараем» в «Твиттере» итальянского клуба, к сожалению, не приводятся. Но известно то, что нынешнее соглашение Пульгара с «Фиорентиной» истекает в июне 2023 года, а его стоимость по Transfermarkt составляет 8 с половиной миллионов евро.