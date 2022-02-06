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Чемпионат Италии. Серия А

Уже в шести сезонах кряду Иммобиле участвует в 20 и более голах своей команды в Серии А

06 Февраля 2022 • 04:28 Комментировать
Фиорентина
0:3
Лацио
окончен

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оказался задействованным в двух из трех голов «Лацио» в матче против «Фиорентины», в котором «орлята» забили три безответных мяча. Сперва Иммобиле забил сам, а затем с его подачи мяч в свои ворота срезал Кристиано Бираги.

Таким образом, Иммобиле довел свой счет личных голов в сезоне до 18, но при этом еще записал на свой счет три голевые передачи. Это означает, что по системе «гол+пас» у него уже более двадцати баллов в текущем сезоне, и такое происходит уже в шестой раз кряду. Ни одному из игроков за последние сезоны не удавалось подобное более чем три раза, а Иммобиле - шесть.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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окончен Фиорентина 0:3 Лацио 2.35 3.55 2.90
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06.02  17:00 Венеция ... Наполи 5.80 4.50 1.54
06.02  17:00 Болонья ... Эмполи 1.96 3.80 3.75
06.02  17:00 Сампдория ... Сассуоло 2.85 3.65 2.42
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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