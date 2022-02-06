Уже в шести сезонах кряду Иммобиле участвует в 20 и более голах своей команды в Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оказался задействованным в двух из трех голов «Лацио» в матче против «Фиорентины», в котором «орлята» забили три безответных мяча. Сперва Иммобиле забил сам, а затем с его подачи мяч в свои ворота срезал Кристиано Бираги.

Таким образом, Иммобиле довел свой счет личных голов в сезоне до 18, но при этом еще записал на свой счет три голевые передачи. Это означает, что по системе «гол+пас» у него уже более двадцати баллов в текущем сезоне, и такое происходит уже в шестой раз кряду. Ни одному из игроков за последние сезоны не удавалось подобное более чем три раза, а Иммобиле - шесть.