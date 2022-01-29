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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» и Кокорин начали обсуждения по поводу досрочного расторжения контракта

29 Января 2022 • 21:46 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Руководство «Фиорентины» и нападающий Александр Кокорин приняли решение не дожидаться истечения срока контракта и прекратить сотрудничество уже сейчас. Стороны начали переговоры по досрочному расторжению трудового договора.

Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира со ссылкой на портал ViolaNews. Отмечается, что речь идет о завершении трудовых отношений с выплатой выходного пособия. То есть, Кокорин сможет пополнить рады любой из команд в в качестве свободного даже после закрытия зимнего трансферного окна.

Напомним, в текущем сезоне россиянин окончательно потерял доверие боссов и тренерского штаба «фиалок», сыграв всего 32 минуты в первой половине розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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