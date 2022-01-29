«Фиорентина» и Кокорин начали обсуждения по поводу досрочного расторжения контракта

Руководство «Фиорентины» и нападающий Александр Кокорин приняли решение не дожидаться истечения срока контракта и прекратить сотрудничество уже сейчас. Стороны начали переговоры по досрочному расторжению трудового договора.

Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира со ссылкой на портал ViolaNews. Отмечается, что речь идет о завершении трудовых отношений с выплатой выходного пособия. То есть, Кокорин сможет пополнить рады любой из команд в в качестве свободного даже после закрытия зимнего трансферного окна.

Напомним, в текущем сезоне россиянин окончательно потерял доверие боссов и тренерского штаба «фиалок», сыграв всего 32 минуты в первой половине розыгрыша Серии А.