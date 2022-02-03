Экс-игрок «Фиорентины»: «Клуб покупал Кокорина не за красоту, а ссылался на мнения Капелло и Манчини»

Бывший футболист и тренер «Фиорентины» Франческо Грациани высказался касательно ситуации вокруг российского нападающего команды Александра Кокорина. Он согласился, что карьера игрока в Италии не задалась, а также рассказал, как клуб допустил подобную оплошность на трансферном рынке.

«Если вы думаете, что «фиалки» подписали Кокорина за красоту, так как он высокий светловолосый парень – то это не так. Руководство ссылалось на авторитетные мнения, например, хорошие рекомендации давали Фабио Капелло и Роберто Манчини. Все команды изредка делают такие ошибки, это случается в футболе», - сказал Грациани в эфире Pentasport.

Напомним, что «Фиорентина» пока не исключила Кокорина из заявки на вторую половину сезона, но до сих пор пытается продать россиянина.