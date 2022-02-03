Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Фиорентины»: «Клуб покупал Кокорина не за красоту, а ссылался на мнения Капелло и Манчини»

03 Февраля 2022 • 20:42 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
2.35 3.55 2.90
05.02 22:45

Бывший футболист и тренер «Фиорентины» Франческо Грациани высказался касательно ситуации вокруг российского нападающего команды Александра Кокорина. Он согласился, что карьера игрока в Италии не задалась, а также рассказал, как клуб допустил подобную оплошность на трансферном рынке.

«Если вы думаете, что «фиалки» подписали Кокорина за красоту, так как он высокий светловолосый парень – то это не так. Руководство ссылалось на авторитетные мнения, например, хорошие рекомендации давали Фабио Капелло и Роберто Манчини. Все команды изредка делают такие ошибки, это случается в футболе», - сказал Грациани в эфире Pentasport.

Напомним, что «Фиорентина» пока не исключила Кокорина из заявки на вторую половину сезона, но до сих пор пытается продать россиянина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Франческо Грациани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
20:42 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Фиорентины»: «Клуб покупал Кокорина не за красоту, а ссылался на мнения Капелло и Манчини»
18:59 · Италия. Серия А
​Вратарь «Аталанты» нечаянно опубликовал фото без одежды, благодаря свою девушку фото
18:43 · Италия. Серия А
​Лосано получил вывих плеча в матче сборной Мексики
18:41 · Италия. Серия А
Дель Пьеро высказался о новичках «Ювентуса»
18:02 · Италия. Серия А
Выкуп контракта Флоренци: «Милан» в раздумьях
17:37 · Италия. Серия А
Дибала начнёт ближайший матч «Ювентуса» на скамейке
17:35 · Италия. Серия А
Бастони рассказал, что мешало Чалханоглу в прошлом дерби
16:25 · Италия. Серия А
Ибрагимович и Ребич пропустят миланское дерби
15:16 · Германия. Бундеслига
Гуллит: «де Лихт должен помочь «Баварии»
14:36 · Италия. Серия А
Бастони назвал самого сложного соперника в «Милане»
13:14 · Италия. Серия А
Мората готов перейти в «Барселону» летом
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на одного из лидеров «Наполи»
12:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит «Роме» обмен футболистами 4
12:16 · Италия. Серия А
«Шаг вперёд»: Закария прокомментировал трансфер в «Ювентус»
09:49 · Италия. Серия А
Смоллинг: «Серию А недооценивают, она сейчас на подъёме»
Все новости
Рекомендуем