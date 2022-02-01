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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Лацио» устроят акции протеста против руководства

01 Февраля 2022 • 19:49 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Ультрас римского «Лацио» остались недовольны итогами январского трансферного окна. Главный тренер команды Маурицио Сарри хотел подписать нового крайнего защитника и полузащитника на замену ушедшему Ведату Мурики, но руководство клуба не смогло удовлетворить запросы итальянца.

«Мы будет протестовать на стадионе и на тренировочной базе, а не просто выражать недовольство в социальных сетях. «Лацио» принадлежит нам, а не тем, кто руководит клубом», – говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, ранее появилась информация о том, что главный тренер римлян может отказаться продлевать контракт, который истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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