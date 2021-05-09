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Паратичи прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Доннарумме

09 Мая 2021, 21:35,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи об интересе туринского клуба к голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

«СМИ круглый год пишут о трансферах, мы привыкли к постоянным сплетням, в которых фигурирует наш клуб, сейчас дело дошло и до Доннаруммы. Он несомненно является хорошим игроком, но Джанлуиджи выступает за «Милан», с которым нам предстоит сегодня сыграть, так что сейчас мы сосредоточены на матче», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» начнётся в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что контракт Доннаруммы с клубом истекает в конце сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Доннарумма, Фабио Паратичи
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