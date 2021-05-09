Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом»

В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле принимает «Милан».

На 64-й минуте встречи нападающий «Милана» Златан Ибрагимович неудачно приземлился на газон и получил травму колена, вместо него на поле появился Анте Ребич, а ещё через несколько минут повреждение задней поверхности бедра получил Брахим Диас, его заменил Анте Ребич.

На данный момент идёт 74-я минута встречи, «Милан» впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился травмировавшийся Диас.

В случае победы «Милан» поднимется на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Ювентус» опустится на пятую строчку.