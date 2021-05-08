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​Пиоли: «Матч с «Ювентусом» не будет концом борьбы за место в Лиге чемпионов»

08 Мая 2021, 17:19,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед матчем против «Ювентуса». Обе команды борются за места в зоне Лиги чемпионов.

«Мы должны принять все положительные моменты из нашего пути, все трудности, которые мы преодолели, чтобы мы могли играть как зрелая команда. Безусловно, нас ждёт захватывающий матч. Мечты прекрасны, только если они сбываются. Мы подготовили нашу стратегию и полностью сосредоточились на ней.

Тот, кто завтра победит, повысит свои шансы попасть в Лигу чемпионов. В то же время завтрашний матч не будет концом этой борьбы. Будут и другие матчи, мы также встретимся с «Аталантой». Это значит, что мы сами несём ответственность за свою судьбу.

Победа над «Ювентусом» была бы выдающимся результатом. Будет сложно, ведь это сильная команда. Мы должны себя проявить», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Стефано Пиоли
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