Доннарумма расплакался после встречи с фанатами «Милана»

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02 Мая 2021, 13:40,
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма расплакался после встречи с фанатами.
Как сообщает Corriere della Sera, болельщики потребовали, чтобы Доннарумма не играл с «Ювентусом», если не продлит контракт с «Миланом». Голкипер ещё не определился со своим будущем, о чем и уведомил фанатов. Отмечается, что Джанлуиджи ушёл со встречи в слезах.
22-летний итальянец является воспитанником «Милана». Он сыграл тридцать три матча за клуб в нынешнем сезоне Серии А и пропустил тридцать восемь голов.
Отметим, что контракт Доннаруммы с «россонери» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма