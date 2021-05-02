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Доннарумма расплакался после встречи с фанатами «Милана»

02 Мая 2021, 13:40,

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма расплакался после встречи с фанатами.

Как сообщает Corriere della Sera, болельщики потребовали, чтобы Доннарумма не играл с «Ювентусом», если не продлит контракт с «Миланом». Голкипер ещё не определился со своим будущем, о чем и уведомил фанатов. Отмечается, что Джанлуиджи ушёл со встречи в слезах.

22-летний итальянец является воспитанником «Милана». Он сыграл тридцать три матча за клуб в нынешнем сезоне Серии А и пропустил тридцать восемь голов.

Отметим, что контракт Доннаруммы с «россонери» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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