Доннарумма расплакался после встречи с фанатами «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма расплакался после встречи с фанатами.

Как сообщает Corriere della Sera, болельщики потребовали, чтобы Доннарумма не играл с «Ювентусом», если не продлит контракт с «Миланом». Голкипер ещё не определился со своим будущем, о чем и уведомил фанатов. Отмечается, что Джанлуиджи ушёл со встречи в слезах.

22-летний итальянец является воспитанником «Милана». Он сыграл тридцать три матча за клуб в нынешнем сезоне Серии А и пропустил тридцать восемь голов.

Отметим, что контракт Доннаруммы с «россонери» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестьдесят миллионов евро.