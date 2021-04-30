Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пиоли: «Во второй половине сезона у нас произошёл спад – это нормально»

30 Апреля 2021, 17:20,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем против «Беневенто».

«Мы прекрасно провели первую половину сезона, а затем произошел спад – это нормально. Нам нужно стать более решительными и продолжать работать над своими слабыми сторонами. Я всегда видел в команде правильное отношение к делу и желание расти.

Несмотря на трудности, парни должны продемонстрировать свой уровень. Необходимо приложить большие усилия и показать командный дух. Если нам не удастся сделать этого, то будет трудно добиться успеха», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Завтра, первого мая, «Милан» примет на своем поле «Беневенто».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола