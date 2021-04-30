Пиоли: «Во второй половине сезона у нас произошёл спад – это нормально»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами перед матчем против «Беневенто».

«Мы прекрасно провели первую половину сезона, а затем произошел спад – это нормально. Нам нужно стать более решительными и продолжать работать над своими слабыми сторонами. Я всегда видел в команде правильное отношение к делу и желание расти.

Несмотря на трудности, парни должны продемонстрировать свой уровень. Необходимо приложить большие усилия и показать командный дух. Если нам не удастся сделать этого, то будет трудно добиться успеха», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Завтра, первого мая, «Милан» примет на своем поле «Беневенто».