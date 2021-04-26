«Милан» не планирует искать нового голкипера

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос о ситуации с контрактом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы сосредоточены на достижении соглашения с Доннаруммой, чувствуем себя уверенно в этом вопросе.

Интерес к Меньяну? Конечно, «Милан» внимательно следит за трансферным рынком, но на данный момент мы не собираемся искать другого голкипера», - цитирует Массару Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт 22-летнего Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года, сторонам уже продолжительное время не удается достичь соглашения. В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Джанлуиджи покинет клуб на правах свободного агента.