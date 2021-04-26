Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» не планирует искать нового голкипера

26 Апреля 2021, 22:28,

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос о ситуации с контрактом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы сосредоточены на достижении соглашения с Доннаруммой, чувствуем себя уверенно в этом вопросе.

Интерес к Меньяну? Конечно, «Милан» внимательно следит за трансферным рынком, но на данный момент мы не собираемся искать другого голкипера», - цитирует Массару Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт 22-летнего Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года, сторонам уже продолжительное время не удается достичь соглашения. В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Джанлуиджи покинет клуб на правах свободного агента.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Фредерик Массара
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола