«Милан» не планирует искать нового голкипера

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26 Апреля 2021, 22:28,
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос о ситуации с контрактом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
«Мы сосредоточены на достижении соглашения с Доннаруммой, чувствуем себя уверенно в этом вопросе.
Интерес к Меньяну? Конечно, «Милан» внимательно следит за трансферным рынком, но на данный момент мы не собираемся искать другого голкипера», - цитирует Массару Sky Sport Italia.
Напомним, что контракт 22-летнего Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года, сторонам уже продолжительное время не удается достичь соглашения. В СМИ неоднократно появлялись слухи, что Джанлуиджи покинет клуб на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Фредерик Массара