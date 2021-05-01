Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» спокойно разобрался с «Беневенто»

01 Мая 2021, 23:44,

После двух поражений подряд в Серии А «Милан» выпал из зоны Лиги чемпионов. По итогам матча 34-го тура против «Беневенто» «россонери» туда вернулись. Набрать три очка миланцам помог быстрый гол Хакана Чалханоглу, который прорвался по центру, обыгрался с партнером и забил. «Милан» продолжал давить и на 60-й минуте удвоил перевес. Удар Златана Ибрагимовича был парирован, и Тео Эрнандес добавил мяч в сетку.

Победа 2:0 вывела «Милан» на второе место.

Протокол игры  
Милан 2:0 Беневенто
(1:0) Чалханоглу Хакан 6'    
(2:0) Тео Эрнандес 60'    
Доннарумма Джанлуиджи Далот Диогу Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес   76' (Калабрия Давиде (   76') Кесси Франк Беннасер Исмаэль   38'   46' (Тонали Сандро (   46') Салемакерс Алексис   75' (Кастильехо Самуэль (   75'   89') Чалханоглу Хакан   86' (Диас Браим (   86') Леау Рафаэл   75' (Ребич Анте (   75') Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Мейте Суалихо Хёуге Йенс Кьяер Симон Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Крунич Раде
Монтипо Лоренцо Депаоли Фабио Глик Камил Кальдирола Лука Барба Федерико Дабо Брайан   86' (Тельо Андрес (   86') Виола Николас Ионице Артур Фальке Яго   54' (Инсинье Роберто (   54') Импрота Риккардо   76' (Гайч Адольфо (   76') Лападула Джанлука   76' (Капрари Джанлука (   76')
Запасные: Лукателли Игор Скьяттарелла Паскуале Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Диамбо Амаду Хетемай Перпарим Саного Сирики
01 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Беневенто
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Комментарии (1)
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0
Champions of the world
02 Мая 2021, 00:02

Беллиссимо! Уверенная и очень важная победа россонери в борьбе за путевку в ЛЧ.
Forza, AC Milan!

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