«Милан» спокойно разобрался с «Беневенто»

После двух поражений подряд в Серии А «Милан» выпал из зоны Лиги чемпионов. По итогам матча 34-го тура против «Беневенто» «россонери» туда вернулись. Набрать три очка миланцам помог быстрый гол Хакана Чалханоглу, который прорвался по центру, обыгрался с партнером и забил. «Милан» продолжал давить и на 60-й минуте удвоил перевес. Удар Златана Ибрагимовича был парирован, и Тео Эрнандес добавил мяч в сетку.

Победа 2:0 вывела «Милан» на второе место.