«Милан» спокойно разобрался с «Беневенто»

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01 Мая 2021, 23:44,
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После двух поражений подряд в Серии А «Милан» выпал из зоны Лиги чемпионов. По итогам матча 34-го тура против «Беневенто» «россонери» туда вернулись. Набрать три очка миланцам помог быстрый гол Хакана Чалханоглу, который прорвался по центру, обыгрался с партнером и забил. «Милан» продолжал давить и на 60-й минуте удвоил перевес. Удар Златана Ибрагимовича был парирован, и Тео Эрнандес добавил мяч в сетку.
Победа 2:0 вывела «Милан» на второе место.
Протокол игры
|(1:0) Чалханоглу Хакан 6'
|(2:0) Тео Эрнандес 60'
Доннарумма Джанлуиджи • Далот Диогу • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес 76' ( Калабрия Давиде ( 76') • Кесси Франк • Беннасер Исмаэль 38' 46' ( Тонали Сандро ( 46') • Салемакерс Алексис 75' ( Кастильехо Самуэль ( 75' ) • 89'Чалханоглу Хакан 86' ( Диас Браим ( 86') • Леау Рафаэл 75' ( Ребич Анте ( 75') • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Мейте Суалихо • Хёуге Йенс • Кьяер Симон • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан • Крунич Раде
Монтипо Лоренцо • Депаоли Фабио • Глик Камил • Кальдирола Лука • Барба Федерико • Дабо Брайан 86' ( Тельо Андрес ( 86') • Виола Николас • Ионице Артур • Фальке Яго 54' ( Инсинье Роберто ( 54') • Импрота Риккардо 76' ( Гайч Адольфо ( 76') • Лападула Джанлука 76' ( Капрари Джанлука ( 76')
01 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Беневенто
Беллиссимо! Уверенная и очень важная победа россонери в борьбе за путевку в ЛЧ.
Forza, AC Milan!