Далот: «Златан сказал, что мы должны продолжать работать и верить в свои силы»

Защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», ждёт возвращения нападающего Златана Ибрагимовича в строй.

«Конечно, с Ибрагимовичем мы сильнее, чем без него. Златан сказал нам, что мы должны продолжать работать и верить в свои силы», - цитирует Далота SportMediaset.

22-летний Далот сыграл двадцать восемь матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Арендное соглашение между «Миланом» и «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2023 года.

После тридцати трёх туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.