Пиоли: «Слухи нас не достигают»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пытается оградить своих футболистов от слухов и критики. Дело в том, что совсем скоро свободными агентами могут стать Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу, а «россонери» критикуют за блеклую игру, приведшую к двум поражениям кряду.

- Никто не думает о будущем. Слухи, которые циркулируют вне команды, нас не достигают. Наше будущее - завтра, а не ближайший период, - заявил Пиоли на пресс-конференции.

- Критику не комментирую. Важные выводы будем делать в конце чемпионата, а не сейчас. Если финишируем в топ-4, будут положительные выводы, иначе - отрицательные. На сегодняшний день не обращаем внимания на комментарии. Давайте думать о том, что будет на поле, - добавил Пиоли.

В субботу «Милан» сыграет против «Беневенто».