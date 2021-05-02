​Пиоли: «В последние недели нас наказывали»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы над «Беневенто» с результатом 2:0.

«Без командного духа мы бы ничего не добились. Мы сильная команда, но недостаточно сильная, чтобы избегать наказаний за отсутствие основ. В последние недели нас наказывали, но сегодня вечером я увидел хорошее выступление.

Это был очень важный матч, потому что если бы мы потеряли очки, наше положение в таблице серьёзно бы усугубилось», - сказал Пиоли DAZN.

На момент начала тура «Милан» занимал пятое место в турнирной таблице Серии А. Сейчас «россонери» идут вторыми, но конкуренты свои матчи игрового дня ещё не провели.