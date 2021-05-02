​Пиоли: «В последние недели нас наказывали»

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02 Мая 2021, 00:57,
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы над «Беневенто» с результатом 2:0.
«Без командного духа мы бы ничего не добились. Мы сильная команда, но недостаточно сильная, чтобы избегать наказаний за отсутствие основ. В последние недели нас наказывали, но сегодня вечером я увидел хорошее выступление.
Это был очень важный матч, потому что если бы мы потеряли очки, наше положение в таблице серьёзно бы усугубилось», - сказал Пиоли DAZN.
На момент начала тура «Милан» занимал пятое место в турнирной таблице Серии А. Сейчас «россонери» идут вторыми, но конкуренты свои матчи игрового дня ещё не провели.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Стефано Пиоли