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Мальдини: «Никто, кроме «Милана», не может решать, кто будет выходить на поле, а кто - продлевать контракт»

02 Мая 2021, 15:13,

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини встал на защиту вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который получил угрозы от фанатов, настаивающих на продлении его контракта с клубом.

- Важно четко сказать, что никто, кроме «Милана», не может решать, кто будет выходить на поле, а кто - продлевать контракт. Выбор состава на игру - прерогатива тренера, а руководство клуба решает вопросы по контрактам, - заявил Мальдини ANSA.

- С этого момента любые переговоры о новых соглашениях отсрочены до завершения сезона, чтобы команда могла сфокусироваться на поле. Мы продолжим защищать игроков, как делали это всегда, - добавил Мальдини.

В конце сезона Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу могут бесплатно покинуть клуб.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Паоло Мальдини
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