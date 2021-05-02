Мальдини: «Никто, кроме «Милана», не может решать, кто будет выходить на поле, а кто - продлевать контракт»

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02 Мая 2021, 15:13,
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини встал на защиту вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который получил угрозы от фанатов, настаивающих на продлении его контракта с клубом.
- Важно четко сказать, что никто, кроме «Милана», не может решать, кто будет выходить на поле, а кто - продлевать контракт. Выбор состава на игру - прерогатива тренера, а руководство клуба решает вопросы по контрактам, - заявил Мальдини ANSA.
- С этого момента любые переговоры о новых соглашениях отсрочены до завершения сезона, чтобы команда могла сфокусироваться на поле. Мы продолжим защищать игроков, как делали это всегда, - добавил Мальдини.
В конце сезона Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу могут бесплатно покинуть клуб.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Паоло Мальдини