Пирло протестировал 34 сочетания игроков в 34 матчах «Ювентуса»

Дебютный сезон Андреа Пирло в «Ювентусе» получается неудачным. Молодой тренер до сих пор не смог показать болельщикам, в какой футбол он хочет играть. И это неудивительно, если посмотреть на стартовые составы в 34 турах Серии А. Андреа Пирло ни разу не выпустил одно из прежних сочетаний игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Поначалу Пирло объяснял ротацию «гибким» тактическим подходом, когда его команда играла в три защитника, к которым присоединялся еще один игрок в случае потери мяча.

Помимо постоянных кадровых изменений менялись и роли футболистов на поле. Например, Данило успел поиграл на правом и левом краях обороны, в качестве центрального защитника и даже иногда - полузащитника.

После 34 туров «Ювентус» делит второе место с «Аталантой» и «Миланом».