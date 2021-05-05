Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло протестировал 34 сочетания игроков в 34 матчах «Ювентуса»

05 Мая 2021, 22:02,

Дебютный сезон Андреа Пирло в «Ювентусе» получается неудачным. Молодой тренер до сих пор не смог показать болельщикам, в какой футбол он хочет играть. И это неудивительно, если посмотреть на стартовые составы в 34 турах Серии А. Андреа Пирло ни разу не выпустил одно из прежних сочетаний игроков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Поначалу Пирло объяснял ротацию «гибким» тактическим подходом, когда его команда играла в три защитника, к которым присоединялся еще один игрок в случае потери мяча.

Помимо постоянных кадровых изменений менялись и роли футболистов на поле. Например, Данило успел поиграл на правом и левом краях обороны, в качестве центрального защитника и даже иногда - полузащитника.

После 34 туров «Ювентус» делит второе место с «Аталантой» и «Миланом».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
05 Мая 2021, 23:03

Там понятно походу сезона проблемы с составом были, но чет затянулись эксперименты, хотелось бы видеть результат работы, а его просто нету, не в плане уже чего то определенного, а хотябы набросок его видения. Этого небыло вообще.

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DAG_ARSA
05 Мая 2021, 22:25

удивительно ли для первого-то сезона?

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