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Левандовски отправится покорять Англию, Кьеллини покинет «Ювентус» - в главных слухах дня

07 Мая 2021, 22:52,
Контракт форварда «Баварии» Роберта Левандовски рассчитан до 2023 года, но поляк не против испробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Впрочем, боссы «Баварии» не против отпустить Левандовски, но не менее чем за 60 миллионов евро.

Разгорелись слухи о возможном уходе из «Ювентуса» вокруг Джорджо Кьеллини. Похоже, его история в Турине, длившаяся целых 16 лет, подходит к завершению. В июне действующий контракт футболиста заканчивается, однако боссы клуба так и не подготовили защитнику новое предложение. Кьеллини интересуются команды из MLS и Ближнего Востока.

Не обошли слухи стороной Генриха Мхитаряна. Этим летом армянский футболист может стать свободным агентом. По мнению журналиста Даниэле Лонго, итальянская «Рома» не планирует продлевать соглашение с Мхитаряном. В этом сезоне он забил 11 мячей в 42 матчах, но в последний раз отличался результативным ударом 31 января.


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Роберт Левандовски, Генрих Мхитарян, Джорджо Кьеллини
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