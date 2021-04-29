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Толиссо приступил к тренировкам с мячом

29 Апреля 2021, 18:48,

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщила пресс-служба немецкого клуба, французский футболист приступил к тренировкам с мячом. Отмечается, что неделю назад Толиссо начал тренироваться на поле без мяча.

26-летний полузащитник получил серьезную травму на тренировке в феврале и был прооперирован.

Толиссо сыграл двадцать два матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Контракт Корентена с мюнехнцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Корентен Толиссо
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