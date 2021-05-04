У Мартинеса самый высокий процент побед в Бундеслиге среди футболистов, которые сыграли больше 100 матчей

Полузащитник Хави Мартинес, который по окончании сезона покинет «Баварию», имеет высочайший процент побед в мюнхенском клубе.

Как сообщает Opta, «Бавария» выиграла 82% матчей в Бундеслиге, в которой принимал участие испанский полузащитник – это самый высокий процент побед в истории чемпионата Германии среди футболистов, сыгравших больше ста матчей.

В общей сложности Мартинес сыграл 266 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.

Напомним, что испанец перешёл в «Баварию» из «Атлетика» в 2012 году, сумма трансфера составила сорок миллионов евро.