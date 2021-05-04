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У Мартинеса самый высокий процент побед в Бундеслиге среди футболистов, которые сыграли больше 100 матчей

04 Мая 2021, 20:36,

Полузащитник Хави Мартинес, который по окончании сезона покинет «Баварию», имеет высочайший процент побед в мюнхенском клубе.

Как сообщает Opta, «Бавария» выиграла 82% матчей в Бундеслиге, в которой принимал участие испанский полузащитник – это самый высокий процент побед в истории чемпионата Германии среди футболистов, сыгравших больше ста матчей.

В общей сложности Мартинес сыграл 266 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.

Напомним, что испанец перешёл в «Баварию» из «Атлетика» в 2012 году, сумма трансфера составила сорок миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Хави Мартинес
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