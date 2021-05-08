Загнали «жеребцов» ещё в первом тайме: чемпионская «Бавария» расправилась с мёнхенгладбахской «Боруссией»

Волею дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига» «Бавария» стала чемпионом девятый раз подряд в пассивном формате. Нет, она, конечно, полностью заслужила очередной титул, но самый последний шаг за неё сделали конкуренты. «Боруссия» из Дортмунда обыграла «РБ Лейпциг» и лишила его шансов догнать мюнхенцев, а сами подопечные Ханси Флика вскоре уже в статусе новоиспечённых чемпионов вышли на поле «Альянц Арены» против другой «Боруссии» – мёнхенгладбахской.

На хороших эмоциях «ФК Голливуд» быстро открыл счёт. Алаба выполнил перевод с левого фланга на дальний край вратарской, и принявший мяч Левандовски поразил левый угол (1:0). После этого хозяева стали искать второй забитый гол в умеренном режиме, играя в своё удовольствие. Дальше были опасные удары с близкой дистанции от Комана и Левандовски, не достигшие предполагаемой цели. А по истечении первой трети часа игры счёт умножился на два. Коман отдал пас с правого полуфланга на левый, Мусиала выкатил Мюллеру, и тот отправил снаряд в ворота рикошетом от защитника соперника. Если бы не роковой отскок, мяч наверняка бы забрал Зоммер.

Как уже было отмечено, «Бавария» играла налегке. Сумасшедшей страсти у неё, может, и не было, но запальник гореть не переставал. Так почему же в столь приятных условиях не наслаждаться своим доминированием? И пусть мёнхенгладбахская «Боруссия» далеко не аутсайдер, пусть она ещё не потеряла все шансы на попадание в еврокубки, «Бавария» всё равно значительно сильнее, что не подвергается сомнению. До перерыва «жеребцы» пострадали от пропущенных голов ещё дважды. Левандовски исполнил шедевр боковыми ножницами в ближний угол с левого полуфланга после заброса Мюллера – это было впечатляюще. А уже под конец тайма Роберт записал на свой счёт ассист, отдав пас вправо под результативный выстрел Коману.

Отыграть четыре мяча у тотально уверенной в себе «Баварии» мёнхенгладбахцы могли разве что в сказке или во сне. Соответственно, основным вопросом второго тайма было то, сколько ещё забьёт мюнхенский суперклуб. После часа игры мяч нашёл себя в авоське гостевых ворот пятый раз. Горецка головой пробил в верхнюю часть выставленной руки Нойхауса, и арбитр поставил пенальти, с которого Левандовски оформил хет-трик, разведя мяч и Зоммера по разным углам (5:0). Настроение баварцам подпортила разве что прямая красная Ньянзу за завал Эмболо возле свой штрафной и недопуск его один на один с Нойером. Гости могли размочить счёт, но не размочили, вместо этого хозяева забили шестой усилиями Сане. За исключением каких-то частностей, «Бавария» здорово отметила чемпионство в игре, а теперь ей предстоит отметить его за пределами самой игры с учётом антикоронавирусных ограничений.

Кирилл Иванцов