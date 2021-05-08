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Загнали «жеребцов» ещё в первом тайме: чемпионская «Бавария» расправилась с мёнхенгладбахской «Боруссией»

08 Мая 2021, 21:19,

Волею дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига» «Бавария» стала чемпионом девятый раз подряд в пассивном формате. Нет, она, конечно, полностью заслужила очередной титул, но самый последний шаг за неё сделали конкуренты. «Боруссия» из Дортмунда обыграла «РБ Лейпциг» и лишила его шансов догнать мюнхенцев, а сами подопечные Ханси Флика вскоре уже в статусе новоиспечённых чемпионов вышли на поле «Альянц Арены» против другой «Боруссии» – мёнхенгладбахской.

Протокол игры  
Бавария 6:0 Боруссия М
(1:0) Левандовски Роберт 2'    
(2:0) Мюллер Томас 23'    
(3:0) Левандовски Роберт 34'    
(4:0) Коман Кингсли 44'    
(5:0) Левандовски Роберт 66'    
(6:0) Сане Лерой 86'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамен Боатенг Жером   71' (Мартинес Хави (   71') Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Алаба Давид   60' (Сане Лерой (   60') Мусиала Джамал   60' (Горецка Леон (   60' Ньянзу Танги   70'   75') Мюллер Томас Коман Кингсли   60' (Гнабри Серж (   60') Левандовски Роберт
Запасные: Рока Марк Нюбель Александр Сарр Буна Зюле Никлас
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами   69' (Штиндль Ларс (   69') Хофманн Йонас   69' (Вендт Оскар (   69') Закария Денис Нойхаус Флориан   65' Лазаро Валентино   46' (Вольф Ханнес (   46') Эмболо Брель   84' (Херрманн Патрик (   84') Тюрам Маркус   46' (Плеа Алассан (   46')
Запасные: Бейер Луис Зиппель Тобиас Крамер Кристоф Янчке Тони
08 мая. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

На хороших эмоциях «ФК Голливуд» быстро открыл счёт. Алаба выполнил перевод с левого фланга на дальний край вратарской, и принявший мяч Левандовски поразил левый угол (1:0). После этого хозяева стали искать второй забитый гол в умеренном режиме, играя в своё удовольствие. Дальше были опасные удары с близкой дистанции от Комана и Левандовски, не достигшие предполагаемой цели. А по истечении первой трети часа игры счёт умножился на два. Коман отдал пас с правого полуфланга на левый, Мусиала выкатил Мюллеру, и тот отправил снаряд в ворота рикошетом от защитника соперника. Если бы не роковой отскок, мяч наверняка бы забрал Зоммер.

Как уже было отмечено, «Бавария» играла налегке. Сумасшедшей страсти у неё, может, и не было, но запальник гореть не переставал. Так почему же в столь приятных условиях не наслаждаться своим доминированием? И пусть мёнхенгладбахская «Боруссия» далеко не аутсайдер, пусть она ещё не потеряла все шансы на попадание в еврокубки, «Бавария» всё равно значительно сильнее, что не подвергается сомнению. До перерыва «жеребцы» пострадали от пропущенных голов ещё дважды. Левандовски исполнил шедевр боковыми ножницами в ближний угол с левого полуфланга после заброса Мюллера – это было впечатляюще. А уже под конец тайма Роберт записал на свой счёт ассист, отдав пас вправо под результативный выстрел Коману.

Отыграть четыре мяча у тотально уверенной в себе «Баварии» мёнхенгладбахцы могли разве что в сказке или во сне. Соответственно, основным вопросом второго тайма было то, сколько ещё забьёт мюнхенский суперклуб. После часа игры мяч нашёл себя в авоське гостевых ворот пятый раз. Горецка головой пробил в верхнюю часть выставленной руки Нойхауса, и арбитр поставил пенальти, с которого Левандовски оформил хет-трик, разведя мяч и Зоммера по разным углам (5:0). Настроение баварцам подпортила разве что прямая красная Ньянзу за завал Эмболо возле свой штрафной и недопуск его один на один с Нойером. Гости могли размочить счёт, но не размочили, вместо этого хозяева забили шестой усилиями Сане. За исключением каких-то частностей, «Бавария» здорово отметила чемпионство в игре, а теперь ей предстоит отметить его за пределами самой игры с учётом антикоронавирусных ограничений.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Бавария, Боруссия Мёнхенгладбах, Бундеслига, Чемпионат Германии
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Комментарии (2)
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0
nodir-2416
08 Мая 2021, 21:38
Левандовски пошел за рекордом. и где этот сука Чиро имобили который отнял залотую бутсу?
0
Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 21:35

Бавария как всегда не умеет тормозить...

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