Левандовски: «То, как мы продолжаем прогрессировать, – это просто невероятно»

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09 Мая 2021, 17:23,
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Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:0).
«Мы готовились к игре и не думали о том, как сыграет «РБ Лейпциг». Мы просто хотели стать чемпионами на поле, показав отличную игру, так и получилось.
Хет-трик? Я всегда играю на максимум и стараюсь сделать всё для победы. То, как мы продолжаем прогрессировать – это просто невероятно. Своей результативностью я обязан партнёрам по команде, которые отдают прекрасные голевые передачи», - цитирует польского нападающего пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» стала чемпионом за два тура до конца чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Роберт Левандовски