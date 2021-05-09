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Левандовски: «То, как мы продолжаем прогрессировать, – это просто невероятно»

09 Мая 2021, 17:23,

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:0).

«Мы готовились к игре и не думали о том, как сыграет «РБ Лейпциг». Мы просто хотели стать чемпионами на поле, показав отличную игру, так и получилось.

Хет-трик? Я всегда играю на максимум и стараюсь сделать всё для победы. То, как мы продолжаем прогрессировать – это просто невероятно. Своей результативностью я обязан партнёрам по команде, которые отдают прекрасные голевые передачи», - цитирует польского нападающего пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» стала чемпионом за два тура до конца чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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