Салихамиджич: «Хотел бы поблагодарить Флика и его тренерский штаб за успешный сезон»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о чемпионстве.

«Победа в Бундеслиге – это очень престижно, она показывает наш уровень. Я очень горжусь командой и качеством игры. Хотел бы поблагодарить Флика и его тренерский штаб за успешный сезон, а также моих коллег, который занимают руководящие должности», - цитирует Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

Мюнхенцы стали чемпионом Германии за два тура до конца. Напомним, что Флик покинет «Баварию» по окончании сезона, который с большой долей вероятности перейдёт к работе в сборной Германии. Клуб возглавит главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.