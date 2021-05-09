Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Салихамиджич: «Хотел бы поблагодарить Флика и его тренерский штаб за успешный сезон»

09 Мая 2021, 20:48,

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о чемпионстве.

«Победа в Бундеслиге – это очень престижно, она показывает наш уровень. Я очень горжусь командой и качеством игры. Хотел бы поблагодарить Флика и его тренерский штаб за успешный сезон, а также моих коллег, который занимают руководящие должности», - цитирует Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

Мюнхенцы стали чемпионом Германии за два тура до конца. Напомним, что Флик покинет «Баварию» по окончании сезона, который с большой долей вероятности перейдёт к работе в сборной Германии. Клуб возглавит главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Хасан Салихамиджич
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