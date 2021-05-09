Мартинес: «Я хотел бы попрощаться с «Баварией» на заполненном стадионе»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поговорил с журналистами о последнем домашнем матче за мюнхенский клуб.

«Это будет странное прощание с «Баварией», потому что я хотел бы сделать это на заполненном стадионе. Это моя мечта. Не только моя, но и Алабы, Флика и Боатенга. Грустная ситуация», - цитирует Мартинеса Kicker.

Напомним, что испанец покинет «Баварию» по окончании сезона, а свой последний матч за мюнхенский клуб он проведёт в субботу, 22 мая, соперником подопечных Флика станет «Аугсбург».

Отметим, что вчера, 8 мая, «Бавария» стала чемпионом Германии, до конца чемпионата осталось ещё два тура.