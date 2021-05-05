Сарри ждут в «Милане»

Маурицио Сарри может стать главным тренером «Милана», если действующий тренер Стефано Пиоли не обеспечит команде места в Лиге чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Бывший наставник «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» по-прежнему находится на контракте с туринцами, но его кандидатура часто упоминается в СМИ. Сарри ждали в «Роме», но там неожиданно появился Жозе Моуринью.

Другие итальянские источники предполагают, что Маурицио Сарри интересен как «Тоттенхэму», так и «Арсеналу». Также не исключается вариант с «Фиорентиной» или даже возвращение в «Наполи».

62-летнего специалиста прошлым летом заменили в «Ювентусе» на Андреа Пирло.