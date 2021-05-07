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Кьяер: «Роналду живёт ради голов»

07 Мая 2021, 21:14,

Защитник «Милана» Симон Кьяер высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне всегда приятно играть против Роналду, первый раз мы встретились с ним 11 или 12 лет назад. Конечно, за это время он сильно изменился, но остался настоящим чемпионом, не стоит даже сомневаться в этом. Роналду живёт ради голов, он может сыграть не лучшим образом, но если на последней минуте матча у него появится момент, то Криштиану сделает всё, чтобы реализовать его. Именно поэтому он на вершине уже 10-15 лет», - цитирует Кьяера Sky Sport Italia.

В воскресенье, 9 мая, «Ювентус» на своём поле примет «Милан».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Симон Кьяер
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