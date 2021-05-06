Калабрия: «Мальдини – одна из причин возрождения «Милана»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия лестно высказался о техническом директоре клуба Паоло Мальдини.

«Мальдини является лидером «Милана», настоящий капитан. Это человек, который олицетворяет клуб. Он всегда подстегивает нас, одно его присутствие в клубе заставляет вас поверить в проект. Мальдини – одна из причин возрождения «Милана», - цитирует Калабрию Cronache di Spogliatoio.

Напомним, что Мальдини является воспитанником «Милана», он провёл всю свою карьеру в одном клубе.

В нынешнем сезоне «Милан» вернулся в элиту итальянского футбола. После 34 туров «россонери» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.