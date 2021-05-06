Калабрия: «Мальдини – одна из причин возрождения «Милана»

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06 Мая 2021, 23:48,
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия лестно высказался о техническом директоре клуба Паоло Мальдини.
«Мальдини является лидером «Милана», настоящий капитан. Это человек, который олицетворяет клуб. Он всегда подстегивает нас, одно его присутствие в клубе заставляет вас поверить в проект. Мальдини – одна из причин возрождения «Милана», - цитирует Калабрию Cronache di Spogliatoio.
Напомним, что Мальдини является воспитанником «Милана», он провёл всю свою карьеру в одном клубе.
В нынешнем сезоне «Милан» вернулся в элиту итальянского футбола. После 34 туров «россонери» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Паоло Мальдини, Давиде Калабрия