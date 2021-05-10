Капелло - о матче «Ювентус» - «Милан»: «И это команды Суперлиги?»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о матче между туринским «Ювентусом» и «Миланом» в рамках 35-го тура Серии А. «Старая синьора» потерпела поражение со счетом 0:3.

«Позорная игра от «старой синьоры», это настоящий провал. В первой половине туринцы ничего не смогли сделать, но в этом есть заслуга «россонери». Хотя гости не делали ничего сверхъестественного. Во время просмотра матча меня посетила мысль: «И это команды Суперлиги?», - приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, что «Ювентус» и «Милан» были в числе клубов-создателей Суперлиги Европы. Спустя несколько дней итальянские клубы покинули проект.