Романьоли ответил на вопрос о своем будущем

Защитник «Милана» Алессио Романьоли, появившийся в стартовом составе итальянского клуба впервые за долгое время, ответил на вопрос о своем будущем.

«Я всегда хочу играть. Решения принимает тренер, я готов выкладываться на все 100%, когда мне будут предоставлять шанс. Самое главное – это результаты, мы все работаем над тем, чтобы «Милан» попал в Лигу чемпионов.

Мое будущее в клубе? Это вопрос к руководству, а не ко мне», - цитирует Романьоли DAZN.

Контракт 26-летнего итальянца с «Миланом» истекает в конце следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.