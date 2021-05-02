Романьоли ответил на вопрос о своем будущем

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02 Мая 2021, 12:48,
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Защитник «Милана» Алессио Романьоли, появившийся в стартовом составе итальянского клуба впервые за долгое время, ответил на вопрос о своем будущем.
«Я всегда хочу играть. Решения принимает тренер, я готов выкладываться на все 100%, когда мне будут предоставлять шанс. Самое главное – это результаты, мы все работаем над тем, чтобы «Милан» попал в Лигу чемпионов.
Мое будущее в клубе? Это вопрос к руководству, а не ко мне», - цитирует Романьоли DAZN.
Контракт 26-летнего итальянца с «Миланом» истекает в конце следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Алессио Романьоли