Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» принял решение о будущем Пирло

10 Мая 2021, 12:46,

Боссы туринского «Ювентуса» определились с судьбой главного тренера команды Андреа Пирло после провального поединка с «Миланом». «Бьянконери» потерпели домашнее поражение со счетом 0:3.

Как сообщает Football-Italia, «старая синьора» может расстаться с 41-летним специалистом в ближайшее время. На матч 36-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» команду может вывести Игор Тудор.

Ранее Пирло заявил, что не планирует покидать пост главного тренера «Ювентуса».

Матч против «Сассуоло» состоится в рамках 36-го тура Серии А. Дата проведения встречи - 12 мая, начало - 21:45 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола