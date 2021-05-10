«Ювентус» принял решение о будущем Пирло

Боссы туринского «Ювентуса» определились с судьбой главного тренера команды Андреа Пирло после провального поединка с «Миланом». «Бьянконери» потерпели домашнее поражение со счетом 0:3.

Как сообщает Football-Italia, «старая синьора» может расстаться с 41-летним специалистом в ближайшее время. На матч 36-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» команду может вывести Игор Тудор.

Ранее Пирло заявил, что не планирует покидать пост главного тренера «Ювентуса».

Матч против «Сассуоло» состоится в рамках 36-го тура Серии А. Дата проведения встречи - 12 мая, начало - 21:45 по московскому времени.