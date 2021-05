Ремзи – о переходе в «Ювентус»: «Не самые приятные два года для меня»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи подвёл итоги двух лет выступлений за «Ювентус».

«Не самые приятные два года для меня, я был травмирован долгое время и не мог набрать форму. Я приехал в «Ювентус» с повреждением, пытался восстановиться, а затем случилась пандемия, пришлось начинать всё сначала. Сложно добиться какой-либо стабильности в такой ситуации – это повлияло на мои выступления за сборную Уэльса», - цитирует Ремзи Four Four Two.

30-летний Ремзи принял участие в 30 матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт валлийца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.