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Ремзи – о переходе в «Ювентус»: «Не самые приятные два года для меня»

07 Мая 2021, 22:35,

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи подвёл итоги двух лет выступлений за «Ювентус».

«Не самые приятные два года для меня, я был травмирован долгое время и не мог набрать форму. Я приехал в «Ювентус» с повреждением, пытался восстановиться, а затем случилась пандемия, пришлось начинать всё сначала. Сложно добиться какой-либо стабильности в такой ситуации – это повлияло на мои выступления за сборную Уэльса», - цитирует Ремзи Four Four Two.

30-летний Ремзи принял участие в 30 матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт валлийца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аарон Ремзи
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