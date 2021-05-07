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Кулушевски: «Люблю Ибрагимовича, но надеюсь, что с нами он не покажет своей лучшей игры»

07 Мая 2021, 22:52,

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски высказался о своем соотечественнике Златане Ибрагимовиче.

«Я очень люблю Златана, но надеюсь, что с нами он не покажет своей лучшей игры.

Мой первый сезон за «Ювентус»? Я понимал, что первый год будет сложным, но, если бы всё шло гладко, то было бы скучно, я не жалею о переходе в этот клуб», - цитирует Кулушевского Sky Sport Italia.

Напомним, что «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье, 9 мая.

21-летний швед сыграл 42 матча за клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Деяна с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Златан Ибрагимович, Деян Кулушевски
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