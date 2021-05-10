Пиоли – о травме Ибрагимовича: «Он не был готов на 100%»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме нападающего Златана Ибрагимовича, которую он получил в матче с «Ювентусом» (3:0).

«Златан не был готов на 100%, он провёл лишь половину пятничной тренировке в общей группе, но Ибрагимович хотел любой ценой выйти на поле в этом матче. У него болит колено, но я не думаю, что с ним случилось что-то серьезное. Оценим его состояние в ближайшие дни», - цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

39-летний шведский форвард сыграл 27 матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 17 голов и отдал три голевые передачи. Контракт Златана с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.