«Не собираюсь уходить»: Пирло ответил на вопрос об отставке после разгрома от «Милана»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о возможной отставке после крупного поражения в матче 35-го тура Серии А против «Милана». «Старая синьора» на своем поле уступила со счетом 0:3.

«Я не собираюсь уходить. Нахожусь в расположении клуба и готов провести следующий три встречи. Буду выполнять свои обязанности, пока мне разрешат это делать», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Пирло занял пост главного тренера «старой синьоры» в августе прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2022 года.

За три тура до завершения сезона туринский гранд занимает лишь пятое место в турнирной таблице. Команда лишилась шансов на скудетто и рискует не попасть в Лигу чемпионов.