​Пирло: «Нам пришлось повлиять на мышление Маккенни»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался по поводу полузащитника команды Уэстона Маккенни.

«Маккенни похудел. Нам пришлось повлиять на образ его мышления. Теперь он сконцентрирован и более профессионален по сравнению с моментом, когда он перешёл в «Ювентус». Он должен быть профессионалом на 100%, а не на 50%», - сказал Пирло на пресс-конференции.

Уэстон Маккенни перешёл в «Ювентус» из «Шальке 04» в прошлом году. В 41 матчей за туринский клуб американский полузащитник забил 6 голов и сделал 2 результативных паса на партнёров по команде.