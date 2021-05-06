В сети появилось фото новой формы «Милана»

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06 Мая 2021, 14:28,
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Эксперты из мира футбольной формы из Footy Headlines продолжают радовать любителей футбола инсайдами. На этот раз была представлена домашняя форма «Милана» на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. Стоит отметить, что чёрные вертикальные полоски имеют разную ширину.
Техническим спонсором «Милана» является компания Puma.
На текущий момент «Милан» располагается на 4 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. До конца сезона командам остаётся провести по четыре матча. Ближайшим соперником «россонери» будет «Ювентус». Игра пройдёт 9 мая.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Форма футбольных клубов
Выглядит классно