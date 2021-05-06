В сети появилось фото новой формы «Милана»

Эксперты из мира футбольной формы из Footy Headlines продолжают радовать любителей футбола инсайдами. На этот раз была представлена домашняя форма «Милана» на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. Стоит отметить, что чёрные вертикальные полоски имеют разную ширину.

Техническим спонсором «Милана» является компания Puma.

На текущий момент «Милан» располагается на 4 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. До конца сезона командам остаётся провести по четыре матча. Ближайшим соперником «россонери» будет «Ювентус». Игра пройдёт 9 мая.