Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов

09 Мая 2021, 23:38,

В битве за место в топ-четвёрке чемпионате Италии сошлись «Ювентус» и «Милан».

Протокол игры  
Ювентус 0:3 Милан
    45' Диас Браим (0:1)
    78' Ребич Анте (0:2)
    82' Томори Фикайо (0:3)
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо   57' Алекс Сандро Маккенни Уэстон Бентанкур Родриго   67' (Кулушевски Деян (   67') Рабио Адриен Кьеза Федерико   53'   79' (Дибала Пауло (   79') Мората Альваро Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Бонуччи Леонардо Ремзи Аарон Данило Луис Пинсольо Карло Бернардески Федерико Буффон Джанлуиджи Мело Артур
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   82' (Мейте Суалихо (   82') Кесси Франк Салемакерс Алексис   76'   82' (Далот Диогу (   82') Диас Браим   59'   70' (Крунич Раде (   70') Чалханоглу Хакан Ибрагимович Златан   66' (Ребич Анте (   66')
Запасные: Габбия Маттео Хёуге Йенс Леау Рафаэл Романьоли Алессио Тонали Сандро Калюлю Пьер Манджукич Марио Татарушану Чиприан
09 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

«Милан» и «Ювентус» так и не вышли из самопровозглашённой Суперлиги, так что туманно, какая международная судьба их ждёт в следующем сезоне, под чьей эгидой они будут выступать в континентальных соревнованиях. Но по умолчанию считается, что они борются через внутренний чемпионат за попадание в Лигу чемпионов. «Милан» лидировал в первом круге и стал сбоить в середине сезоне, а «Ювентус» сразу начал ни шатко ни валко – в итоге они подошли к отчётной встрече с равным количеством очков, балансируя на грани лигочемпионской зоны. На строчку выше шли «бьянконери», опережавшие «россонери» по дополнительным показателям.

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«Старая синьора» привычно сделала ставку на владение мячом, но это не помогало ей преуспевать. По истечении получаса игры Доннарумма уже не первый раз ошибся на выходе во время подачи корнера, только вот Кьеллини не попал головой в ближний угол. На 37-й минуте Тео Эрнандес продавил левый полуфланг и сильно прострелил в район Ибрагимовича, однако первым на пути мяча оказался Алекс Сандро, выбивший его на угловой.

Под конец первого тайма «красно-чёрные» заиграли повыше и не просто дождались своего шанса, а реализовали его. Кьеза сфолил на своём левом фланге, откуда со штрафного навесил на дальнюю штангу Чалханоглу. Щесны не лучшим образом смахнул мяч, и снаряд подхватил Браим Диас. Чуть подыграв себе рукой в единоборстве, он по шикарной дуге завинтил мяч в правую девятку (0:1). К неудовольствию туринцев, гол был засчитан без просмотра видеоповтора главным арбитром.

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Гости могли пропустить из раздевалки – шанс Бентанкура был из разряда полумоментов, Доннарумма справился. Спустя десять с небольшим минут более ценный сэйв выполнил Щесны – он отразил пенальти. Браим Диас, падая, попал мячом в выставленную руку Кьеллини. Одиннадцатиметровый был назначен по итогам видеоповтора, но Кесси простил хозяев, послав мяч в правый угол, куда кинулся Щесны.

Вскоре Пиоли пришлось менять Ибрагимовича, у которого возникла проблема с коленом. Златан вообще немало пострадал в этом матче – в первом тайме он получил ещё рассечение. Однако с его уходом с поля для «Милана» не стало хуже. Выдержав холостое давление «бьянконери», гости положили в чужие ворота второй гол с игры. Как раз заменивший Златана Ребич отправил мяч близко к правой девятке с подступов к дуге (2:0).

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Более того, Томори через несколько минут прекрасно замкнул вторым этажом подачу Чалханоглу со штрафного. Счёт стал крупным – 3:0. Это было эффектно. Хозяева вполне могли размочить счёт на последних минутах, но это было бы чисто символически. «Милан» показательно разгромил «Ювентус» на выезде, полностью обезвредив Роналду, и вышел на третье место, ухудшив шансы туринцев на попадание в Лигу чемпионов. Ученик Пирло получил урок от своего недавнего учителя Пиоли.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ювентус, Интер Милан, Серия А, Чемпионат Италии
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Комментарии (25)
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0
Bathet30
10 Мая 2021, 00:50
Неужели Милан даже шансы Ювентусу не дал.
0
Zuhritdiniv IntelBek
10 Мая 2021, 00:48

Statyu napisal yavno Fanat Juventini. Tam ne bilo igro rukoy u Diasa s nachalo ostanovil myach grudyu potom plechem sigral i eto chetko bilo vidno 10 raz pokazali povtor. Sudya otraboral match na 10-10 respect. Forza Milan. Juve jdem v Ligi evrope. kstati avtor ti zagugli i naydesh chto Milan pervim iz Italyanskih komand vishel ioz etogo Superligi. tam ostalis tolko tri komand Real M. Barcelona. Juventus

1
Артур Измаилов
10 Мая 2021, 00:12

Вот так Милан. Молодцы , ничего не скажеш. Но надеюсь, что Юве войдет в зону ЛЧ, ато в ЛЧ с каждым годом недоклубов все больше и больше, скукотище.

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4
CELTIC FROST
10 Мая 2021, 00:01

А такой Милан должен быть в ЛЧ. Пора возвращаться...

0
CELTIC FROST
09 Мая 2021, 23:58

Сначала казалось. что Юве все же поборется за чемпионство. После 9-то лет кряду. Потом - что ужв тройке будет. Потом - что в худшем случае в зоне ЛЧ. Теперь кажется. что его ждет чистилище ЛЕ). // Роналду на высоком уровне - все. 36 прожитых лет его все же доконали. // Деградировали и разложились и другие лидеры. // Скажи перед началом чемпионата. что все будет так как есть сейчас - никто бы не поверил. Но - это факт.

1
beorn_n
10 Мая 2021, 00:00

После убийства Юве от Сарри было 2 пути либо дно либо дно дна, после того как зимой не усилились от слова совсем стало понятно что второй вариант).

1
Juventissimo
09 Мая 2021, 23:57

С такой игрой Ювентусу в Лиге Чемпионов делать нечего. Остаётся один вопрос - как умудрились за один сезон обнулить всё то,что было нажито непосильным трудом?)
Деградация, не иначе.

1
beorn_n
10 Мая 2021, 00:01

за 2 сезона

1
mansur005
09 Мая 2021, 23:56
Жесть, уровень невозмутимого тренера это где-то середина таблицы серии б
0
ARTUR
10 Мая 2021, 00:04

я бы сказал серия Б

0
ARTUR
09 Мая 2021, 23:56

не понимаю юве совсем ... что за игры ??? откуда такая инфантильность ?? этого не было никогда !!!! я понимаю что не чемпионы , но ЛЧ , или игнорируют ?? я теперь опять вижу во всем заговор ... ну такое ощущение что им пофиг ... хотя смотрел только первый тайм , паралельно Реал , второй не смотрел

1
beorn_n
09 Мая 2021, 23:59

Зато на тренировках смеются хохочут резвятся).

1
CELTIC FROST
09 Мая 2021, 23:55

Позорище от хозяев завершилось закономерным результатом. Вы как хотите. но 1 нормальная комбинация в атаке за 95 минут - это нечто...

0
ARTUR
10 Мая 2021, 00:03

так НЕ ИГРАЛИ!!! я первый тайм в пол глаза смотрел , жуть полнейшая ... может точно они хотят свалить в эту супер лигу ... ??!! и сейчас не играют.. не понимаю ...

2
Sergo
09 Мая 2021, 23:49

Юве в ЛЕ стоит пару лет провести, чтобы некоторая переоценка ценностей произошла. Да и шлака в состав с соответствующими тренерами набрали под ЛЕ, а не под ЛЧ.
Хуже другое, Милан с таким составом и игрой из группы ЛЧ не выйдет, даже если опередит Ювентус в серии.

2
3Tituli
09 Мая 2021, 23:48

Миланистов с победой. Ювентини тоже в какой-то степени с победой: если ЛЧ улыбнется - наверняка КриРо свалит, Паратичи тоже могут дать волшебный пендель, ну а для Пирло в любом случае это опыт. Зная его характер, точно не сломается.

1
vidal
09 Мая 2021, 23:46

ну ежу было понятно, что Кулу это наипосредственнейший игрок, зачем его покупать??? Нет, ладно бы купили, так выпускать быстрее чем Дибалу! Игрок который хоть что-то создал...2 опаснейших момента Юве-и все Паша , а он сидит в заасе вместо никчемнейшего Мораты...
Жду отставки Пирло, его надо было уже менять после игры против Порту-все.
Игра Юве в этом сезоне-пас на Куадрадо, Куадрадо навес в центр.
Наиотстойнеший сезон.

0
beorn_n
09 Мая 2021, 23:50

Ну помимо Мораты там еще и второй никчемнейший тоже бегал. Лч профукаем не факт что вообще еще кого нам купят, уйдем в середнячки).

2
vidal
09 Мая 2021, 23:51

второй никчемнещий...ну хоть по поводу него есть надежда, что может как -то забить в концовке. Мората вообще АХТУНГ

1
beorn_n
09 Мая 2021, 23:44

Пирло красавчик. Показал руководству, вы не даете менять избранных я вам завалю сезон. Просто молодчик).

0
Platinum9
09 Мая 2021, 23:43

Красавцы

3
Champions of the world
09 Мая 2021, 23:43

Отличный результат! Более чем убедительный реванш за поражение в первом круге. После такой яркой и фееричной победы россонери просто обязаны выходить в ЛЧ. Forza, AC Milan!

0
Артур Измаилов
10 Мая 2021, 00:10

Поздравляю Милка

2
Underdog
09 Мая 2021, 23:45

Эх,если бы ты ещё смену нормально сдал,то вообще бынеделя удалась)))(

1
beorn_n
09 Мая 2021, 23:41

Forza Juve! Ждем окончания этого кошмара и перемен.

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