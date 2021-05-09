«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов

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09 Мая 2021, 23:38,
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В битве за место в топ-четвёрке чемпионате Италии сошлись «Ювентус» и «Милан».
|45' Диас Браим (0:1)
|78' Ребич Анте (0:2)
|82' Томори Фикайо (0:3)
«Милан» и «Ювентус» так и не вышли из самопровозглашённой Суперлиги, так что туманно, какая международная судьба их ждёт в следующем сезоне, под чьей эгидой они будут выступать в континентальных соревнованиях. Но по умолчанию считается, что они борются через внутренний чемпионат за попадание в Лигу чемпионов. «Милан» лидировал в первом круге и стал сбоить в середине сезоне, а «Ювентус» сразу начал ни шатко ни валко – в итоге они подошли к отчётной встрече с равным количеством очков, балансируя на грани лигочемпионской зоны. На строчку выше шли «бьянконери», опережавшие «россонери» по дополнительным показателям.
«Старая синьора» привычно сделала ставку на владение мячом, но это не помогало ей преуспевать. По истечении получаса игры Доннарумма уже не первый раз ошибся на выходе во время подачи корнера, только вот Кьеллини не попал головой в ближний угол. На 37-й минуте Тео Эрнандес продавил левый полуфланг и сильно прострелил в район Ибрагимовича, однако первым на пути мяча оказался Алекс Сандро, выбивший его на угловой.
Под конец первого тайма «красно-чёрные» заиграли повыше и не просто дождались своего шанса, а реализовали его. Кьеза сфолил на своём левом фланге, откуда со штрафного навесил на дальнюю штангу Чалханоглу. Щесны не лучшим образом смахнул мяч, и снаряд подхватил Браим Диас. Чуть подыграв себе рукой в единоборстве, он по шикарной дуге завинтил мяч в правую девятку (0:1). К неудовольствию туринцев, гол был засчитан без просмотра видеоповтора главным арбитром.
Гости могли пропустить из раздевалки – шанс Бентанкура был из разряда полумоментов, Доннарумма справился. Спустя десять с небольшим минут более ценный сэйв выполнил Щесны – он отразил пенальти. Браим Диас, падая, попал мячом в выставленную руку Кьеллини. Одиннадцатиметровый был назначен по итогам видеоповтора, но Кесси простил хозяев, послав мяч в правый угол, куда кинулся Щесны.
Вскоре Пиоли пришлось менять Ибрагимовича, у которого возникла проблема с коленом. Златан вообще немало пострадал в этом матче – в первом тайме он получил ещё рассечение. Однако с его уходом с поля для «Милана» не стало хуже. Выдержав холостое давление «бьянконери», гости положили в чужие ворота второй гол с игры. Как раз заменивший Златана Ребич отправил мяч близко к правой девятке с подступов к дуге (2:0).
Более того, Томори через несколько минут прекрасно замкнул вторым этажом подачу Чалханоглу со штрафного. Счёт стал крупным – 3:0. Это было эффектно. Хозяева вполне могли размочить счёт на последних минутах, но это было бы чисто символически. «Милан» показательно разгромил «Ювентус» на выезде, полностью обезвредив Роналду, и вышел на третье место, ухудшив шансы туринцев на попадание в Лигу чемпионов. Ученик Пирло получил урок от своего недавнего учителя Пиоли.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Серия А, Чемпионат Италии
Statyu napisal yavno Fanat Juventini. Tam ne bilo igro rukoy u Diasa s nachalo ostanovil myach grudyu potom plechem sigral i eto chetko bilo vidno 10 raz pokazali povtor. Sudya otraboral match na 10-10 respect. Forza Milan. Juve jdem v Ligi evrope. kstati avtor ti zagugli i naydesh chto Milan pervim iz Italyanskih komand vishel ioz etogo Superligi. tam ostalis tolko tri komand Real M. Barcelona. Juventus
Вот так Милан. Молодцы , ничего не скажеш. Но надеюсь, что Юве войдет в зону ЛЧ, ато в ЛЧ с каждым годом недоклубов все больше и больше, скукотище.
А такой Милан должен быть в ЛЧ. Пора возвращаться...
Сначала казалось. что Юве все же поборется за чемпионство. После 9-то лет кряду. Потом - что ужв тройке будет. Потом - что в худшем случае в зоне ЛЧ. Теперь кажется. что его ждет чистилище ЛЕ). // Роналду на высоком уровне - все. 36 прожитых лет его все же доконали. // Деградировали и разложились и другие лидеры. // Скажи перед началом чемпионата. что все будет так как есть сейчас - никто бы не поверил. Но - это факт.
После убийства Юве от Сарри было 2 пути либо дно либо дно дна, после того как зимой не усилились от слова совсем стало понятно что второй вариант).
С такой игрой Ювентусу в Лиге Чемпионов делать нечего. Остаётся один вопрос - как умудрились за один сезон обнулить всё то,что было нажито непосильным трудом?)
Деградация, не иначе.
за 2 сезона
я бы сказал серия Б
не понимаю юве совсем ... что за игры ??? откуда такая инфантильность ?? этого не было никогда !!!! я понимаю что не чемпионы , но ЛЧ , или игнорируют ?? я теперь опять вижу во всем заговор ... ну такое ощущение что им пофиг ... хотя смотрел только первый тайм , паралельно Реал , второй не смотрел
Зато на тренировках смеются хохочут резвятся).
Позорище от хозяев завершилось закономерным результатом. Вы как хотите. но 1 нормальная комбинация в атаке за 95 минут - это нечто...
так НЕ ИГРАЛИ!!! я первый тайм в пол глаза смотрел , жуть полнейшая ... может точно они хотят свалить в эту супер лигу ... ??!! и сейчас не играют.. не понимаю ...
Юве в ЛЕ стоит пару лет провести, чтобы некоторая переоценка ценностей произошла. Да и шлака в состав с соответствующими тренерами набрали под ЛЕ, а не под ЛЧ.
Хуже другое, Милан с таким составом и игрой из группы ЛЧ не выйдет, даже если опередит Ювентус в серии.
Миланистов с победой. Ювентини тоже в какой-то степени с победой: если ЛЧ улыбнется - наверняка КриРо свалит, Паратичи тоже могут дать волшебный пендель, ну а для Пирло в любом случае это опыт. Зная его характер, точно не сломается.
ну ежу было понятно, что Кулу это наипосредственнейший игрок, зачем его покупать??? Нет, ладно бы купили, так выпускать быстрее чем Дибалу! Игрок который хоть что-то создал...2 опаснейших момента Юве-и все Паша , а он сидит в заасе вместо никчемнейшего Мораты...
Жду отставки Пирло, его надо было уже менять после игры против Порту-все.
Игра Юве в этом сезоне-пас на Куадрадо, Куадрадо навес в центр.
Наиотстойнеший сезон.
Ну помимо Мораты там еще и второй никчемнейший тоже бегал. Лч профукаем не факт что вообще еще кого нам купят, уйдем в середнячки).
второй никчемнещий...ну хоть по поводу него есть надежда, что может как -то забить в концовке. Мората вообще АХТУНГ
Пирло красавчик. Показал руководству, вы не даете менять избранных я вам завалю сезон. Просто молодчик).
Красавцы
Отличный результат! Более чем убедительный реванш за поражение в первом круге. После такой яркой и фееричной победы россонери просто обязаны выходить в ЛЧ. Forza, AC Milan!
Поздравляю Милка
Эх,если бы ты ещё смену нормально сдал,то вообще бынеделя удалась)))(
Forza Juve! Ждем окончания этого кошмара и перемен.