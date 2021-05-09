«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов

В битве за место в топ-четвёрке чемпионате Италии сошлись «Ювентус» и «Милан».

«Милан» и «Ювентус» так и не вышли из самопровозглашённой Суперлиги, так что туманно, какая международная судьба их ждёт в следующем сезоне, под чьей эгидой они будут выступать в континентальных соревнованиях. Но по умолчанию считается, что они борются через внутренний чемпионат за попадание в Лигу чемпионов. «Милан» лидировал в первом круге и стал сбоить в середине сезоне, а «Ювентус» сразу начал ни шатко ни валко – в итоге они подошли к отчётной встрече с равным количеством очков, балансируя на грани лигочемпионской зоны. На строчку выше шли «бьянконери», опережавшие «россонери» по дополнительным показателям.

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«Старая синьора» привычно сделала ставку на владение мячом, но это не помогало ей преуспевать. По истечении получаса игры Доннарумма уже не первый раз ошибся на выходе во время подачи корнера, только вот Кьеллини не попал головой в ближний угол. На 37-й минуте Тео Эрнандес продавил левый полуфланг и сильно прострелил в район Ибрагимовича, однако первым на пути мяча оказался Алекс Сандро, выбивший его на угловой.

Под конец первого тайма «красно-чёрные» заиграли повыше и не просто дождались своего шанса, а реализовали его. Кьеза сфолил на своём левом фланге, откуда со штрафного навесил на дальнюю штангу Чалханоглу. Щесны не лучшим образом смахнул мяч, и снаряд подхватил Браим Диас. Чуть подыграв себе рукой в единоборстве, он по шикарной дуге завинтил мяч в правую девятку (0:1). К неудовольствию туринцев, гол был засчитан без просмотра видеоповтора главным арбитром.

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Гости могли пропустить из раздевалки – шанс Бентанкура был из разряда полумоментов, Доннарумма справился. Спустя десять с небольшим минут более ценный сэйв выполнил Щесны – он отразил пенальти. Браим Диас, падая, попал мячом в выставленную руку Кьеллини. Одиннадцатиметровый был назначен по итогам видеоповтора, но Кесси простил хозяев, послав мяч в правый угол, куда кинулся Щесны.

Вскоре Пиоли пришлось менять Ибрагимовича, у которого возникла проблема с коленом. Златан вообще немало пострадал в этом матче – в первом тайме он получил ещё рассечение. Однако с его уходом с поля для «Милана» не стало хуже. Выдержав холостое давление «бьянконери», гости положили в чужие ворота второй гол с игры. Как раз заменивший Златана Ребич отправил мяч близко к правой девятке с подступов к дуге (2:0).

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Более того, Томори через несколько минут прекрасно замкнул вторым этажом подачу Чалханоглу со штрафного. Счёт стал крупным – 3:0. Это было эффектно. Хозяева вполне могли размочить счёт на последних минутах, но это было бы чисто символически. «Милан» показательно разгромил «Ювентус» на выезде, полностью обезвредив Роналду, и вышел на третье место, ухудшив шансы туринцев на попадание в Лигу чемпионов. Ученик Пирло получил урок от своего недавнего учителя Пиоли.

Кирилл Иванцов