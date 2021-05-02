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Пиоли считает, что Чалханоглу пока не реализовал свой потенциал

02 Мая 2021, 12:19,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о полузащитнике Хакане Чалханоглу.

«Я считаю, что Чалханоглу ещё не реализовал свой потенциал. Он приносит много пользы, трудолюбив и играет на команду, но Хакану стоит прибавить в точности передач и завершении, чаще поднимать голову, находя лучшие варианты. Думаю, что он хочет забивать больше голов, потому что игроки с его талантом должны стремиться к большему, речь идет о двухзначном количестве мячей за сезон», - цитирует Пиоли DAZN.

27-летний турецкий футболист сыграть тридцать девять матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал одиннадцать голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Хакан Чалханоглу
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