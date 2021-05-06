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​Роналду выслал в Сербию футболку с автографом, чтобы помочь больному ребёнку

06 Мая 2021, 18:44,

В конце марта разъярённый из-за незасчитанного гола в ворота сборной Сербии Криштиану Роналду швырнул на газон капитанскую повязку. Эта повязка была продана на аукционе почти за 64 тысячи евро – средства были направлены на лечение ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией.

Криштиану Роналду теперь уже сознательно помог этому ребёнку. Звёздный футболист отправил в Сербию свою футболку «Ювентуса» с автографом и надписью «За победу для Гаврило». Футболку тоже продадут на аукционе, чтобы помочь ребёнку в борьбе с недугом, сообщает РТС.

Криштиану Роналду проводит в «Ювентусе» уже третий сезон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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