​Роналду выслал в Сербию футболку с автографом, чтобы помочь больному ребёнку

В конце марта разъярённый из-за незасчитанного гола в ворота сборной Сербии Криштиану Роналду швырнул на газон капитанскую повязку. Эта повязка была продана на аукционе почти за 64 тысячи евро – средства были направлены на лечение ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией.

Криштиану Роналду теперь уже сознательно помог этому ребёнку. Звёздный футболист отправил в Сербию свою футболку «Ювентуса» с автографом и надписью «За победу для Гаврило». Футболку тоже продадут на аукционе, чтобы помочь ребёнку в борьбе с недугом, сообщает РТС.

Криштиану Роналду проводит в «Ювентусе» уже третий сезон.