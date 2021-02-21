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Пиоли – о поражении от «Интера»: «Мы были не так агрессивны, как хотелось бы»

21 Февраля 2021, 19:55,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:3).

«Нам не хватило интенсивности в первом тайме, нужно было сделать гораздо больше. Во втором тайме мы наиграли на гол. Мы были не так агрессивны, как хотелось бы. «Интер» показал свой уровень во втором тайме, непросто было отобрать у них мяч.

Игра Ибрагимовича? Выступления нападающего зависят от команды.

Конечно, мы недовольны результатом, это было дерби, команда хотела большего, но одно поражение не должно сбивать нас с пути», - приводит слова наставника «Милана» DAZN.

Отрыв «Интера» от «Милана» составляет уже четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Интер Милан, Стефано Пиоли
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