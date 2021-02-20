Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кесси: «Милан» намерен выиграть дерби и вернуться на вершину Серии А»

20 Февраля 2021, 14:39,

Хавбек «Милана» Франк Кесси поделился ожиданиями от поединка против «Интера» в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

«Мы не волнуемся, впереди еще много матчей. «Милан» намерен выиграть дерби и вернуться на вершину турнирной таблицы Серии А. Команда много работает и верит в чемпионство», - приводит слова 24-летнего ивуарийца Football-Italia.

Миланское дерби состоится на стадионе «Сан-Сиро» в воскресенье, 21-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После 22 туров «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице, опережая «россонери» всего на одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Интер Милан, Франк Кесси
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