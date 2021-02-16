Клинсманн: «Лукаку в числе пяти лучших нападающих мира»

Бывший форвард «Интера» и сборной Германии Юрген Клинсманн лестно отозвался об игре лидера атак «нерадзурри» Ромелу Лукаку. В прошлом матче бельгиец забил два мяча в ворота «Лацио» и отдал голевой пас Лаутаро Мартинесу, убежав в отрыв со своей половины поля.

- Сегодня Лукаку определенно в числе пяти лучших нападающих мира, - заявил Клинсманн ESPN. - У него особенный стиль, он не такой плавный и элегантный, как Роберт Левандовски или Златан Ибрагимович, но у него свои козыри, и он их использует по полной. Он включил скорость в моменте с третьим голом, возвращался в оборону и подчищал за партнерами. Если Лукаку забьет еще с десяток голов в оставшихся 16 матчах, это будет выдающийся результат.