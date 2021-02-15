Лаутаро Мартинес: «Интер» постарается удержать первое место до конца сезона»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пообщался с журналистами после победы над римским «Лацио» в рамках 22-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Антонио Конте.

«Мы очень рады своему лидерству. Это только начала, нам нужно постараться удержать первую строчку до самого конца сезона.

Дерби с «Миланом»? Если мы хотим оставаться на первом месте, то должны продолжать работать в привычном ключе», - передает слова аргентинца Football-Italia.

По итогам 22 туров «нерадзурри» набрали 50 баллов и занимают первое место, «Милан» (49) располагается на втором месте. Дерби состоится 21-го февраля.