Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лаутаро Мартинес: «Интер» постарается удержать первое место до конца сезона»

15 Февраля 2021, 08:51,

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пообщался с журналистами после победы над римским «Лацио» в рамках 22-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Антонио Конте.

«Мы очень рады своему лидерству. Это только начала, нам нужно постараться удержать первую строчку до самого конца сезона.

Дерби с «Миланом»? Если мы хотим оставаться на первом месте, то должны продолжать работать в привычном ключе», - передает слова аргентинца Football-Italia.

По итогам 22 туров «нерадзурри» набрали 50 баллов и занимают первое место, «Милан» (49) располагается на втором месте. Дерби состоится 21-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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