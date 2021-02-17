Лаццари дисквалифицирован за богохульство

Очередной игрок в Серии А был наказан за богохульство, что считается серьёзным проступком в Италии. Руководство турнира отстранило на один матч вингера «Лацио» Мануэля Лаццари за неприличную тираду во втором тайме матча с «Интером» (1:3) на практически пустом стадионе. Высказывания Лаццари попали в прямой эфир.

Ранее за непечатные слова после гола в свои ворота был дисквалифицирован полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте. Не исключено, что накажут и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Также разбираются конфликты Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, а также Антонио Конте с руководством «Ювентуса».