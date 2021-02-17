Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лаццари дисквалифицирован за богохульство

17 Февраля 2021, 00:40,

Очередной игрок в Серии А был наказан за богохульство, что считается серьёзным проступком в Италии. Руководство турнира отстранило на один матч вингера «Лацио» Мануэля Лаццари за неприличную тираду во втором тайме матча с «Интером» (1:3) на практически пустом стадионе. Высказывания Лаццари попали в прямой эфир.

Ранее за непечатные слова после гола в свои ворота был дисквалифицирован полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте. Не исключено, что накажут и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Также разбираются конфликты Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, а также Антонио Конте с руководством «Ювентуса».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Мануэль Лаццари
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